Один из крупнейших детских игровых комплексов открыли в Красногорске

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Один из самых крупных детских игровых комплексов на территории Подмосковья появился в Красногорске. Об этом проинформировала пресс-служба администрации городского округа.

"Игровой комплекс в детском городке "Сказочный" открылся в Красногорске по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в субботу, 19 октября. Площадь игровой зоны – почти 1,5 тысячи квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что проект площадки разрабатывался совместно с жителями, при этом дети изображали эскизы будущего облика нового игрового комплекса на своих рисунках.

На новой детской площадке имеется батут, скалодром, несколько разновидностей качелей, большая горка, спортивный комплекс и другое. Общая концепция дизайна имеет название "Путешествие". Площадка разделена на три игровые зоны – "Остров", "Джунгли" и "Космос".

"Больше 3 тысячи человек за весь день протестировали новый игровой комплекс, при этом главные эксперты сегодня – это наши дети", – подчеркнула глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Всего в нынешнем году по программе губернатора в городском округе Красногорск создали восемь больших детских площадок. Кроме того, в 32 дворах округа проведено комплексное благоустройство.

Ранее в столичном районе Очаково-Матвеевское закончили работы по благоустройству сквера. Специалисты освободили территорию от хлама, а после установили лавочки и освещение.