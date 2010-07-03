Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в столичном метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фестиваль экстремальных видов спорта "Метро Индастриалс" состоялся 29 октября на станции столичной подземки "Деловой центр". Там построили клетку для боев, трамплин для прыжков, скалодром, а в поездах оборудовали площадки для воркаута.
Мероприятие прошло в закрытом формате, участниками и зрителями фестиваля стали те, кто предварительно прошел регистрацию и получил приглашение от организаторов. Соревнования сопровождались диджей-сетом, световыми и звуковыми эффектами.
Помимо мастеров боевых искусств, на станции собрались экстремалы на колесах. Если обычно кататься на велосипедах по вестибюлям и платформам нельзя, то на этот горожанам дали полную свободу.
"Мы всегда готовы поддержать молодежные инициативы, поэтому метро все чаще становится платформой для проведения модных и современных ивентов. В таком смелом формате мы делаем мероприятие впервые, конечно, учитывая необходимые требования безопасности", – рассказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Ранее сообщалось, что столичное метро впервые стало местом проведения Moscow Fashion Week. Показ прошел на закрытой для пассажиров станции "Деловой центр". Дизайнеры презентовали коллекции одежды, обуви и аксессуаров, созданные для современных жителей мегаполиса. Подземка стала принципиально новым fashion-пространством для Недели моды. Так, на станции "Воробьевы горы" работала выставка известных кутюрье, а на "Площади Революции" прошел флешмоб с участием профессиональных моделей.
Фестиваль уличных культур прошел в столичном метро
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