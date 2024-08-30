Депутат Александр Семенников принял участие в сносе самого знаменитого долгостроя ЮЗАО

Фото: Ольга Нагорнова

Недостроенное здание спортивного комплекса "Клуб Дзюдо+", которое называют самым знаменитым долгостроем Юго-Западного округа столицы, начали сносить 30 августа. Депутат Московской городской думы Александр Семенников лично принял участие в работах.

"Долгострой, который располагается рядом с двумя школами, представляет серьезную опасность. Сюда очень часто пробирались дети, и только каким-то чудом удалось избежать трагедии. Конечно же, жители Северного Бутова были очень недовольны таким соседством. Теперь в решении этого вопроса будет поставлена точка, а освободившееся место смогут использовать для создания общественного пространства или возведения нового здания, которое будет приносить пользу жителям", – отметил Семенников.

Как пояснил депутат, изначально власти Москвы выдали разрешение на строительство по адресу улица Куликовская, владение 9Б, корпус 20, здания многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса "Клуб Дзюдо+". Однако застройщик начал продавать там апартаменты, при этом обещал гражданам, что эта недвижимость со временем получит статус жилья.

В порядке долевого участия в строительстве квадратные метры успели приобрести около 80 человек. По этому факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и суд на время разбирательств наложил запрет на любые действия со зданием. Теперь его технически невозможно достроить. Снос такого сооружения займет примерно полгода, и депутат Семенников намерен проследить, чтобы этот процесс не затянулся.

С января по июнь в столице восстановили 119 ветхих построек и снесли 225 аварийных объектов. Сносу обычно подлежат те здания, которые нельзя реконструировать, они несут угрозы жизни и здоровью горожан и не являются объектами культурного наследия. У большинства таких строений нет фактических пользователей.

