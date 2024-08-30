В ЮАО подвели первые итоги работы Клуба ветеранов и патриотического воспитания

Фото: Тимофей Мелентьев

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова встретилась с жителями Нагорного района и подвела итоги трех месяцев работы Клуба ветеранов и патриотического воспитания. Встреча завершилась показом отечественного фильма "Движение вверх" под открытым небом.

"Показы патриотических фильмов, на которые приходят целыми семьями – важное направление работы Клуба ветеранов и патриотического воспитания, который открылся в Нагорном районе по инициативе жителей. За первые месяцы работы клуба активисты организовали более десятка разноплановых мероприятий. Это практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, лекции с участием специалистов поисково-спасательного отряда, велопробеги и другие события для жителей разных возрастов", – рассказала Мельникова.

Она также рассказала, что на базе клуба недавно открылся Народный музей "Патриот", в котором представлены военные трофеи, ранняя символика ДНР и ЛНР, оружие и отстрелянный боекомплект. Клуб продолжает прием экспонатов – предметов, документов, фотографий и писем, связанных с СВО.

"Кроме того, активные жители организовали на базе клуба сбор гумпомощи для бойцов и жителей новых территорий. Уже отправлено около тонны груза. Это вещи первой необходимости, продукты длительного хранения, аптечки, бронированные средства индивидуальной защиты и маскировочные сети, сплетенные волонтерами Южного округа", – отметила Мельникова.

По ее словам, сейчас в помещении клуба продолжается сбор гуманитарной помощи, в том числе для жителей Курской области.

Ранее гумпомощь для жителей Курской области собирали в ЮВАО. Горожане принесли более 1,5 тонны вещей. Больше всего идет спрос на продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и детское питание.

