30 августа, 16:43Город
В ЮАО подвели первые итоги работы Клуба ветеранов и патриотического воспитания
Фото: Тимофей Мелентьев
Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова встретилась с жителями Нагорного района и подвела итоги трех месяцев работы Клуба ветеранов и патриотического воспитания. Встреча завершилась показом отечественного фильма "Движение вверх" под открытым небом.
"Показы патриотических фильмов, на которые приходят целыми семьями – важное направление работы Клуба ветеранов и патриотического воспитания, который открылся в Нагорном районе по инициативе жителей. За первые месяцы работы клуба активисты организовали более десятка разноплановых мероприятий. Это практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, лекции с участием специалистов поисково-спасательного отряда, велопробеги и другие события для жителей разных возрастов", – рассказала Мельникова.
Она также рассказала, что на базе клуба недавно открылся Народный музей "Патриот", в котором представлены военные трофеи, ранняя символика ДНР и ЛНР, оружие и отстрелянный боекомплект. Клуб продолжает прием экспонатов – предметов, документов, фотографий и писем, связанных с СВО.
"Кроме того, активные жители организовали на базе клуба сбор гумпомощи для бойцов и жителей новых территорий. Уже отправлено около тонны груза. Это вещи первой необходимости, продукты длительного хранения, аптечки, бронированные средства индивидуальной защиты и маскировочные сети, сплетенные волонтерами Южного округа", – отметила Мельникова.
По ее словам, сейчас в помещении клуба продолжается сбор гуманитарной помощи, в том числе для жителей Курской области.
Ранее гумпомощь для жителей Курской области собирали в ЮВАО. Горожане принесли более 1,5 тонны вещей. Больше всего идет спрос на продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и детское питание.
Тысячи москвичей поучаствовали в сборе гумпомощи для жителей Курской области