Лекция о столичной жизни писателей пройдет на площадке МУФ в Гостином Дворе

Фото: Главархив Москвы

Лекция "Архивное дело: как Москва повлияла на известных писателей" состоится 3 сентября на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Гостям мероприятия расскажут о жизни Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского в Москве и научных открытиях Главархива. В частности, для посетителей выступят ведущий специалист Главархива Александр Балакирев, директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина Александр Рязанов и призер конкурса "Педагоги года Москвы" 2023 года Анна Олсен.

Помимо этого, посетители площадки МУФ с 5 по 8 сентября смогут ознакомиться с выставкой уникальных документов. Там представят материалы шести писателей, в том числе Бориса Пастернака, Евгения Долматовского и других.

Уникальность выставки заключается в том, что увидеть оригиналы документов сейчас можно только в онлайн-формате. Они не представлены в читальном зале Главархива.

Ранее на площадке форума в "Лужниках" представили высокотехнологичное оборудование, с помощью которого специалисты столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выполняют свои ежедневные задачи. Посетители могут увидеть электромобиль "Москвич-3е" с мобильным комплексом нейросети, дорожную инспекцию ОАТИ столицы и другие.



Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 30 августа