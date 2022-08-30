Монолитные работы в комплексе зданий НКЦ выполнены на 88%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Монолитные работы в комплексе зданий Национального космического центра (НКЦ) выполнены на 88%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время монолитные работы ведутся на 2м этаже высотной части комплекса зданий.

"В монолите выполнены 27 этажей 47-этажной башни НКЦ. Работы ведутся на уровне 28-го этажа: осуществляется устройство вертикальных конструкций – колонн первой захватки, а также ведется подготовка к устройству междуэтажных перекрытий", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

Он отметил, что строительство НАЦ ведется активными темпами. На объекте ежедневно работают 1 410 человек, уточнил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что всего на объектах НКЦ уложено 158 тысяч кубометров бетона.

"Устройство монолитных конструкций в трехэтажном здании конгрессно-делового центра завершены в полном объеме, в сентябре планируем приступить к устройству кровли. На будущей подземной парковке на 75 машино-мест бетонные работы завершены", – пояснил Кравцов.

Он отметил, что площадь конгресс-центра составит 18 тысяч квадратных метров, а паркинга – 3,6 тысячи квадратных метров.

В пресс-службе напомнили, что накануне гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов побывал на стройплощадке НКЦ. Он отметил, что размещение столичных отраслевых организаций в едином центре обеспечит современные условия труда для деятельности специалистов.

"Создание профильных базовых кафедр, научных лабораторий и образовательного комплекса для учащихся, студентов и аспирантов, работающих в непосредственном контакте с действующими предприятиями, повысит качество подготовки кадров и даст более высокую степень интеграции науки, промышленности и образования при реализации ключевых проектов отрасли", – приводит пресс-служба слова Борисова.

Ранее Бочкарев сообщал, что при строительстве российского НКЦ на западе Москвы используются современные материалы и технологии. По его словам, их внедрение позволяет существенно повысить качество и безопасность производства работ, коэффициент полезного действия каждого рабочего, а также увеличить скорость строительства.

Кроме того, он рассказал о возведении 288-метровой башни с использованием системы самоподъемной гидравлической опалубки, когда нужная для выполнения бетонирования техника расположена на одной платформе.

В составе комплекса объектов центра площадью более 250 тысяч квадратных метров, кроме башни и корпусов низкоэтажной части, строятся здание конгрессно-делового центра и примыкающая к комплексу подземная автостоянка. Все сооружения НКЦ специалисты соединят между собой пешеходной галереей.

