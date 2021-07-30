В столичном транспорте продолжат проверять соблюдение масочного режима

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Проверки соблюдения масочного режима в столичном транспорте будут продолжены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".
"Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" продолжат проверки соблюдения масочного режима на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что благодаря соблюдению санитарных требований в транспорте удается добиться высокого уровня безопасности пассажиров.
Отмечается, что продолжается дезинфекция транспорта и всех объектов, к которым могут прикасаться пассажиры, работают 3 тысячи бесплатных санитайзеров. Также сотрудникам ГКУ "Организатор перевозок" предоставлена возможность вакцинироваться от COVID-19.
В пятницу, 30 июля, Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице. По его словам, в городе количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.
При этом Собянин подчеркнул, что ношение масок по-прежнему является обязательным.
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