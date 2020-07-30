В проекте "Активный гражданин" завершились новые районные голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершились три территориальных голосования, открытых для жителей районов Вешняки, Новокосино и Старое Крюково. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Голосование района Вешняки было посвящено выбору досуговой программы на День города. 31,36% из 1 569 участников опроса высказались в поддержку онлайн-конкурса песни, еще 17,78% поддержали танцевальное состязание. Замыкает тройку конкурс чтецов (8,67%).

Главный городской праздник также обсудили в Старом Крюкове. В голосовании приняли участие 344 жителя района, большинство (35,47%) выбрали тематический конкурс фотографий Зеленограда. За викторины и мастер-классы высказались 13,95% и 11,63% соответственно.

Районное голосование в Новокосине было посвящено работе центра досуга и спорта "Родник". В нем поучаствовали 1 157 жителей района. 29,47% из них одобрили мастер-класс "Игрушка за час", 17,03% поддержали проведение лекции по психологии. Были и те, кто высказался против онлайн-мероприятий, таких опрошенных оказалось 29,13%.

Ранее в "Активном гражданине" стартовала серия голосований, в рамках которых жители столицы выбирали лучшие городские парки и смотровые площадки. Полюбившиеся горожанам объекты нанесут на специальную интерактивную карту.

