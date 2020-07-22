В Москве запустили сервис "Пульс столицы" о развитии города

14:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сервис "Пульс столицы", посвященный городскому развитию, запустили в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Мы продолжаем развивать проект для "активных граждан" и запускаем новый сервис – "Пульс столицы". В нем жители смогут узнать, что произошло в городе, оценить нововведения и достижения столицы и, самое главное, дать городу обратную связь", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Он отметил, что участие горожан позволяет составить объективную картину необходимых изменений в городе.
Сервис "Пульс города" отчасти работает по схожему с платформой "Активный гражданин" принципу. В приложении периодически будут доступны опросы по разным сферам жизни Москвы – культуре, предпринимательстве, досуге и другим.
Перечень тем планируют постепенно расширять. Помимо непосредственного ответа на вопросы, пользователи также смогут смотреть подробную информацию о той или иной сфере – в частности, о планах на ее развитие.
Накануне в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное лучшим паркам, смотровым площадкам и фонтанам. Москвичи могут отметить в опросе свои любимые места для отдыха.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: