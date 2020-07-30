14:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новая улица появится в Даниловском районе в непосредственной близости от Симоновской набережной. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Москомэкспертизу.
"Недавно экспертами был согласован проект улицы местного значения в рамках жилой застройки на Симоновской набережной. Проезжая часть предусмотрена с двумя полосами движения в каждом направлении, с тупиковой стороны обустроят разворотную площадку", – рассказал руководитель ведомства Валерий Леонов.
Он также объяснил, что для пешеходов оборудуют широкие тротуары, адаптированные для маломобильных граждан. Ширина проходов составит не менее двух метров, а в местах переходов или пересечения выездов понизят уровень бордюров.
Кроме того, на пешеходном пространстве разместят тактильные указатели. Опоры освещения, в частности, заклеят полимерной желто-черной лентой.
На улице появятся нерегулируемые переходы, но обозначенные специальной разметкой и знаками. Для удобства пешеходов на улице создадут контрастное освещение.
На проезжей части разместят дождевую канализацию и наружное освещение. Последнее планируется оборудовать за счет светодиодных светильников на опорах.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2020 года в городе планируют построить четыре подстанции скорой помощи. Одна из них разместится в Даниловском районе на улице Ленинской Слободы.
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