Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новая улица появится в Даниловском районе в непосредственной близости от Симоновской набережной. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Москомэкспертизу.

"Недавно экспертами был согласован проект улицы местного значения в рамках жилой застройки на Симоновской набережной. Проезжая часть предусмотрена с двумя полосами движения в каждом направлении, с тупиковой стороны обустроят разворотную площадку", – рассказал руководитель ведомства Валерий Леонов.

Он также объяснил, что для пешеходов оборудуют широкие тротуары, адаптированные для маломобильных граждан. Ширина проходов составит не менее двух метров, а в местах переходов или пересечения выездов понизят уровень бордюров.

Кроме того, на пешеходном пространстве разместят тактильные указатели. Опоры освещения, в частности, заклеят полимерной желто-черной лентой.

На улице появятся нерегулируемые переходы, но обозначенные специальной разметкой и знаками. Для удобства пешеходов на улице создадут контрастное освещение.

На проезжей части разместят дождевую канализацию и наружное освещение. Последнее планируется оборудовать за счет светодиодных светильников на опорах.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2020 года в городе планируют построить четыре подстанции скорой помощи. Одна из них разместится в Даниловском районе на улице Ленинской Слободы.

