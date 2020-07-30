Более 160 НКО уже участвуют в конкурсе бесплатных помещений в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 160 некоммерческих организаций участвуют в отборе на получение поддержки от столичного правительства, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что 50 лучших проектов получат помещения в безвозмездное пользование на срок до трех лет для работы с социально незащищенными группами москвичей.

"Работа таких организаций – большая поддержка для города, поэтому нам важно предоставить им максимум возможностей для развития", – заявила она.

По словам Раковой, прем заявок от некоммерческих организаций, которые оказывают услуги в социальной сфере, продолжится до 10 августа. Принять участие в отборе могут НКО, которые помогают людям с инвалидностью, семьям в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и при этом зарегистрированы и работают в Москве более двух лет.

Предоставляемые им помещения отремонтированы и оборудованы с учетом специфики потребностей целевых групп социально ориентированных НКО. В целом предусмотрено два типа помещений – в первом организованы особые условия для работы специализированных ремесленных мастерских и творческих студий для людей с инвалидностью и нарушениями в развитии.

Во втором услуги в соцсфере смогут получить семьи в кризисной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, приемные семьи и другие представители социально уязвимых групп.

Оценивать НКО будут 36 независимых экспертов, которые учтут социальную значимость и актуальность деятельности организаций, опыт оказания услуг, обоснованность выбора помещения и реалистичность ожидаемых результатов. Итоги объявят 23 сентября.

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова ранее заявила, что в столице активно и успешно расширяются возможности трудоустройства для инвалидов.