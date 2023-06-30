Закрытыми для купания остаются 4 из 12 пляжей Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Закрытыми для купания остаются 4 из 12 московских пляжей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Разрешено купание в девяти зонах отдыха: Путяевский пруд № 1, пляж "Динамо", Головинские пруды, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро", – отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время на реконструкцию закрыта зона с купанием "Озеро Белое". Кроме того, Левобережье и Большой Садовый пруд открыты для посетителей без права купания из-за несоответствия качества воды в указанных водоемах.

В надзорном ведомстве добавили, что с 23 июня из-за несоответствия качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям запрещено купание в зоне отдыха "Тропарево".

В столице в течение летнего сезона 2023 года функционируют 38 зон отдыха без организованного купания, напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее эксперт по выживанию Олег Гегельский заявил, что с точки зрения безопасности следует плавать вдоль пляжа, так как чем ближе к нему, тем понятнее местность.

Он назвал пляжную зону наиболее безопасной для купания, ведь все они оснащены спасательными пунктами и вышкой. В случае опасности до пострадавшего быстрее доберутся, из чего следует, что человек получит своевременную помощь.

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