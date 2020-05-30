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Общество

17:32

Иван Демидов: Москва справилась с угрозой COVID-19 лучше многих мировых столиц

город общество безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Директор парка "Зарядье" Иван Демидов заявил, что Москва справилась с пандемией коронавируса лучше многих мировых столиц. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я горд москвичами. Никакие запреты бы, думаю, не сработали, не будь мы ответственными людьми. Даже не посчитаешь, сколько жизней спасено, сколько предотвратили трагедий", – заявил руководитель паркового комплекса.

Демидов отметил, что несмотря на то, что в городе разрешают прогулки, следует выходить на улицу "с умом".

С 1 июня в Москве введен экспериментальный прогулочный режим. Во избежание массовых скоплений людей, выходить на свежий воздух можно согласно графику – он размещен на портале mos.ru, на картах "Яндекса" и в городских мобильных приложениях.

На улице разрешены обычные прогулки и занятия спортом. В последнем случае разрешение действует до 9:00 ежедневно.

Во время прогулок необходимо носить маску и перчатки. При себе также рекомендовано иметь документы, удостоверяющие личность и место проживания.

Что откроется в Москве с 1 июня

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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