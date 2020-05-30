Доктор Мясников поддержал прогулки по графику в Москве

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Врач и телеведущий доктор Мясников заявил, что формат прогулок по графику в столице поможет избежать новых вспышек выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Любой карантин подразумевает постепенный выход, просто по определению. Если кто-то думает, что у нас будет не так, – это наивно. Если раздражают прогулки по расписанию – тогда хочу сказать: предложите другой, более разумный способ", – заявил специалист.

Мясников отметил, что если на улицы сразу выйдет много людей, то это может спровоцировать новые ограничительные меры в свете повышенной заболеваемости.

Врач также напомнил, что в условиях выхода на улицу и посещения общественных мест необходимо носить маски и перчатки. Их не надо снимать на улице, а также не стоит использовать одноразовые средства защиты многократно – из-за этого их защитный эффект снижается.

Краткосрочные прогулки разрешены в Москве с 1 июня. До 9:00 ежедневно можно заниматься спортом, а с 9:00 до 21:00 можно выходить на улицу согласно индивидуальному графику для каждого дома. Он опубликован на портале mos.ru, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.

