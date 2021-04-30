Учебный корпус на 400 мест построят в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники построят учебный корпус на 400 мест, здание оформят в сдержанных серых тонах и украсят пилястрами, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Здание разной этажности расположится по адресу улица Генерала Глаголева, владение 5, корпус 3.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасады облицуют мелкоразмерной бетонной плиткой монохромной гаммы с фактурой под кирпич.

"Визуальными акцентами, придающими индивидуальный и гармоничный облик всему зданию, выступят разноформатное остекление и декоративные пилястры", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Учебный корпус смогут посещать ученики 8–11-х классов. Внутри будут столовая, актовый и спортивный залы, лабораторные, IT-полигон, библиотека и многочисленные универсальные и специализированные классы, пояснили в пресс-службе.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят и озеленят. Весь проект, в том числе внутренние помещения, будет приспособлен для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что в районе Москворечье-Сабурово появится общеобразовательная школа на 900 мест. Строительство планируют завершить в первом квартале 2023 года. В здании оборудуют два спортзала, блок дополнительного образования, медиатеку, актовый зал, ИТ-полигон. Со стороны улицы фасад будет украшен витражами.