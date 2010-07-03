Парк наук имени Алферова появится в инновационном центре "Сколково"

В инновационном центре "Сколково" откроют парк наук имени академика Жореса Алферова. Об этом объявили на пленарном заседании Консультативного научного совета Фонда "Сколково", сообщает Агентство "Москва".
Выездная встреча КНС, сопредседателем которого был ученый, состоялась в Санкт-Петербургском научном центре РАН. Члены совета подвели предварительные итоги 2018 года и обсудили памятные и праздничные мероприятия.
Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта 2019 года в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет. Ученого похоронили на Комаровском кладбище.
С 1991 по 2017 годы Алферов занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.
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