Вход в "Зарядье" 9 мая будет открыт со стороны Китайгородского проезда

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

9 мая войти в парк "Зарядье" можно будет только со стороны Китайгородского проезда, сообщает Агентство "Москва". По словам директора парка Павла Трехлеба, ограничения связаны с проведением военного парада на Красной площади.

Трехлеб напомнил, что в этот день в парке пройдет большая концертная программа. Она начнется в 13:30 и продлится до самого вечера.

Всего с 1 по 10 мая в Москве пройдет более 200 праздничных мероприятий. Это концерты, акции памяти, спектакли, выставки, спортивные программы и мастер-классы.

