Проект "Свободный доступ" заработал во всех округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Свободный доступ" начал работать во всех округах столицы. Он был запущен в пилотном режиме в июне 2020 года в нескольких районах СВАО для борьбы с незаконным использованием территорий общего пользования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за время работы тестового режима специалисты ведомства обработали свыше 80 обращений жителей, большая часть которых была связана с установкой во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов.

"От общего числа обращений порядка 60% было признано нарушениями и оперативно устранены. С марта этого года проект масштабирован на территории 146 районов всех 12 административных округов столицы", – уточнил заммэра.

Он также добавил, что организация незаконных автостоянок во дворах является одним из самых распространенных способов самозахвата территории общего пользования. В минувшем году Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости выявила 120 незаконных парковок, почти половина из них уже оборудована под бесплатные автостоянки для жителей ближайших домов.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, жители могут направить свои обращения инспектору в "Инстаграм" и сообщить о нелегальной парковке или другом ограничении.

"Для этого достаточно указать свои фамилию, имя и отчество, контактный номер для связи, краткое описание проблемы и фото незаконного сооружения. На основании поступившего обращения инспектор в течение трех дней проверяет законность установки ограждающего сооружения. Если подтверждается факт самозахвата земельного участка, Госинспекция по недвижимости совместно с префектурой округа принимают меры по снятию ограничений и восстановлению свободного доступа", – подчеркнул Овчинский.

Контакты специалистов проекта "Свободный доступ" можно найти на портале mos.ru на странице Госинспекции по недвижимости. Для этого необходимо выбрать категорию "Деятельность", а потом в подразделе "Прием граждан и организаций" нажать на "Проект "Свободный доступ".

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