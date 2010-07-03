Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:29

Семь парков Москвы подготовили специальную программу в честь Дня космонавтики

город досуг парки

15:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специальная программа в честь Дня космонавтики будет проходить в семи столичных парках 12 апреля. Москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы, лекции и конкурсы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в каждом парке предусмотрена своя программа. К примеру, в Парке Горького начнет работать народная обсерватория, которая находится недалеко от главного входа и памятника Максиму Горькому. В обсерватории установлен большой телескоп. 12 апреля с 11:00 до 22:00 посетители смогут бесплатно понаблюдать за небесными светилами.

Также праздничную программу подготовили парк "Кузьминки", парк Победы, Бабушкинский и Измайловский парки, а также парк "Фили" и сад имени Баумана.

Кроме того, 12 апреля вход в Музей Победы на Поклонной горе сделают бесплатным для посетителей с именем Юрий по случаю празднования Юрьева дня.

12 апреля 1962 Юрий Гагарин облетел по орбите планету Земля.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Космос" на ВДНХ открылась новая экспозиция, посвященная жизни на Международной космической станции (МКС). Посетители смогут узнать, чем питаются космонавты, как они спят и какую одежду носят.

Кроме того, участники экскурсии смогут примерить специальную перчатку скафандра и испытать нагрузки, которые испытывает человек в открытом космосе.

город досуг парки

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика