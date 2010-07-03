Семь парков Москвы подготовили специальную программу в честь Дня космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специальная программа в честь Дня космонавтики будет проходить в семи столичных парках 12 апреля. Москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы, лекции и конкурсы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в каждом парке предусмотрена своя программа. К примеру, в Парке Горького начнет работать народная обсерватория, которая находится недалеко от главного входа и памятника Максиму Горькому. В обсерватории установлен большой телескоп. 12 апреля с 11:00 до 22:00 посетители смогут бесплатно понаблюдать за небесными светилами.

Также праздничную программу подготовили парк "Кузьминки", парк Победы, Бабушкинский и Измайловский парки, а также парк "Фили" и сад имени Баумана.

Кроме того, 12 апреля вход в Музей Победы на Поклонной горе сделают бесплатным для посетителей с именем Юрий по случаю празднования Юрьева дня.

12 апреля 1962 Юрий Гагарин облетел по орбите планету Земля.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Космос" на ВДНХ открылась новая экспозиция, посвященная жизни на Международной космической станции (МКС). Посетители смогут узнать, чем питаются космонавты, как они спят и какую одежду носят.

Кроме того, участники экскурсии смогут примерить специальную перчатку скафандра и испытать нагрузки, которые испытывает человек в открытом космосе.