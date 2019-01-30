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Часто ищут

12:33

Услуги по кадастровому учету в Москве станут полностью электронными

город недвижимость технологии

12:33

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Фото: depositphotos/GaudiLab

Услуги по кадастровому учету недвижимости в столице к 2021 году полностью переведут в электронный формат. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления Росреестра.

Перечень услуг по госрегистрации прав и кадастровому учету, которые можно получить в электронном виде, будет постепенно пополняться. "Заявителям больше не придется посещать офис для подачи документов, что сэкономит их время", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Годом ранее департамент городского имущества, управление Росреестра по Москве и Федеральная кадастровая палата подписали трехсторонний план-график. Документ повысит уровень электронного взаимодействия, позволяя ежемесячно проводить сбор и анализ информации об электронной доле услуг.

За минувший год столичный Росреестр обработал 168,5 тысячи заявлений на постановку на кадастровый учет и регистрацию прав, поданных в электронном виде.

Ранее российское правительство расширило список электронных услуг. Теперь через интернет можно проверять организации, у которых есть государственная аккредитация, а также результаты итогового сочинения и итоговой аттестации.

город недвижимость технологии

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