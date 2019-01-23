Кабмин расширил список электронных услуг

Распоряжение, дополняющее список электронных госуслуг, подписал Дмитрий Медведев. Документ появился на сайте российского правительства.
Отныне в электронном виде можно получить сведения информацию из государственных информационных систем в сфере образования. Речь идет о проверке организаций, имеющих государственную аккредитацию, результатов итогового сочинения и итоговой аттестации. Туда же включен прием сведений в федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации.
Кроме того, в список электронных госуслуг вошло предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств. Документ, внесенный Минэнерго РФ, создает правовые основания для предоставления названных услуг на Едином портале.
Ранее сообщалось, что государство освободит россиян от обязанности подавать документы на регистрацию рождения или смерти. Эту услугу планируется предоставлять в проактивном режиме.
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