Рождение и смерть в России будут регистрировать автоматически

Подавать документы на регистрацию рождения или смерти больше не потребуется. Государство освободит россиян от этой обязанности.
Ряд услуг планируется предоставлять в проактивном режиме, то есть без отдельных заявок с стороны граждан. Об этом "Известиям" сообщили в Минэкономразвития.
Как пояснили сотрудники ведомства, тестировать нововведение будут на самых социально значимых услугах. Речь идет о регистрации рождения и смерти.
Если эксперимент пройдет удачно, перечень госуслуг, оказание которых возможно осуществить в проактивном режиме, могут расширить. Рассматривается 25 жизненных ситуаций, которые объединяют около 200 отдельных госуслуг.
В настоящий момент для регистрации рождения или смерти человека следует обратится в МФЦ или в ЗАГС. Необходимо принести с собой папку собранных документов и написать заявление.
Отмечается, что популярность получения госуслуг в электронной форме убедительно растет с каждым годом. Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года почти 64% граждан использовали электронный вариант.
Ранее сообщалось, что в столичных пунктах "Мои Документы" с начала 2019 года расширился перечень услуг. В центрах можно подать заявление об определении статуса москвича, достигшего возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также можно оформить социальную карту москвича и другое.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.