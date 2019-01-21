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03:59

Рождение и смерть в России будут регистрировать автоматически

общество

03:59

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Подавать документы на регистрацию рождения или смерти больше не потребуется. Государство освободит россиян от этой обязанности.

Ряд услуг планируется предоставлять в проактивном режиме, то есть без отдельных заявок с стороны граждан. Об этом "Известиям" сообщили в Минэкономразвития.

Как пояснили сотрудники ведомства, тестировать нововведение будут на самых социально значимых услугах. Речь идет о регистрации рождения и смерти.

Если эксперимент пройдет удачно, перечень госуслуг, оказание которых возможно осуществить в проактивном режиме, могут расширить. Рассматривается 25 жизненных ситуаций, которые объединяют около 200 отдельных госуслуг.

В настоящий момент для регистрации рождения или смерти человека следует обратится в МФЦ или в ЗАГС. Необходимо принести с собой папку собранных документов и написать заявление.

Отмечается, что популярность получения госуслуг в электронной форме убедительно растет с каждым годом. Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года почти 64% граждан использовали электронный вариант.

Ранее сообщалось, что в столичных пунктах "Мои Документы" с начала 2019 года расширился перечень услуг. В центрах можно подать заявление об определении статуса москвича, достигшего возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также можно оформить социальную карту москвича и другое.

общество

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