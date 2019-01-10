В столичных центрах "Мои Документы" расширился перечень услуг

С начала 2019 года в центрах госуслуг горожане могут подать заявление об определении статуса москвича, достигшего возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в целях предоставления им дополнительных мер соцподдержки.
Вместе с заявлением об определении льготного статуса также можно подать заявление на оформление социальной карты москвича и заявление о постановке отдельных льготных категорий граждан на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки (при наличии соответствующих медпоказаний).
Кроме того, москвичи, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, которым присвоено звание "Ветеран труда" или звание "Ветеран военной службы", могут получить льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50%, ежемесячную денежную компенсацию на оплату услуг местной телефонной связи и ежемесячную городскую денежную выплату, при условии, что денежный доход заявителя не превышает 1 800 000 рублей в год.
Также с января 2019 года в любом центре госуслуг можно подать заявление на участие в проекте "Московское долголетие", который дает пожилым москвичам возможность разнообразить свой досуг.
Ранее специалисты центров определили самую популярную у москвичей услугу. Ей оказалось предоставление информации жилищного учета. С просьбой выдать единый платежный документ (ЕПД), выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение в 2018 году поступило около трех миллионов обращений.
Самыми посещаемыми офисами за прошедший год стали центры госуслуг Кунцево и Можайский. Специалисты центра Западного округа приняли более 500 тысяч обращений. Второе место по посещаемости занимает центр госуслуг района Южное Бутово в ЮЗАО – более 470 тысяч обращений. С небольшим отрывом тройку лидеров замыкает центр района Марьино в Юго-Восточном округе.
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