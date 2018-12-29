Названы самые популярные услуги в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры государственных услуг "Мои документы" подвели итоги работы за 2018 год. Специалисты центров определили самую популярную у москвичей услугу. Самой востребованной госуслугой стало предоставление информации жилищного учета, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С просьбой выдать единый платежный документ (ЕПД), выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение поступило около трех миллионов обращений.

Услуга по перерасчету жилищно-коммунальных платежей заняла второе место. За данной услугой в центры "Мои документы" обратились 2,4 миллиона раз.

Третье место занимает оформление и выдача социальной карты льготной категории горожан – более 2,3 миллиона обращений.

Самыми посещаемыми офисами стали центры госуслуг Кунцево и Можайский. Специалисты центра Западного округа приняли более 500 тысяч обращений.

Второе место по посещаемости занимает центр госуслуг района Южное Бутово в ЮЗАО – более 470 тысяч обращений.

"С небольшим отрывом тройку лидеров замыкает центр района Марьино в Юго-Восточном округе. За год специалисты обработали там более 440 тысяч обращений", – говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг.

Ранее стало известно, что районные центры госуслуг 30 и 31 декабря будут работать по обычному графику – до 20:00. В канун Нового года график изменится у флагманских офисов – с 10:00 до 20:00, Дворец госуслуг на ВДНХ будет работать с 10:00 до 22:00.

В "Моих документах" будут выходные 1 и 7 января. Для работы в остальные праздничные дни в каждом округе определены дежурные центры.

27 декабря сообщалось, что центры "Мои документы" сделают более комфортными для посетителей: в некоторых из них сейчас идет капремонт. Недавно на ВДНХ открылся Дворец госуслуг. В планах столичных властей – открытие флагманских офисов в каждом округе Москвы.