А вы сегодня работаете? График учреждений в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Новый год и Рождество меняется график работы учреждений социальной и медицинской сферы.

Районные центры госуслуг 30 и 31 декабря будут работать по обычному графику – до 20:00. В канун Нового года график изменится у флагманских офисов – с 10:00 до 20:00, Дворец госуслуг на ВДНХ будет работать с 10:00 до 22:00.

В "Моих документах" будут выходные 1 и 7 января. Для работы в остальные праздничные дни в каждом округе определены дежурные центры.

Что касается ЗАГСов, 31 декабря в Москве женятся 50 пар: церемонии пройдут в Грибоедовском загсе и во Дворце бракосочетания № 5. Первые в наступающем году свадьбы пройдут 5 января, будут работать Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 3 в Текстильщиках.

1, 6 и 7 января московские органы ЗАГС работать не будут, в остальные даты дежурные отделы будут открыты с 09:00 до 18:00. Свидетельства о рождении будут выдавать 4, 5 и 8 января. Подробный график работы опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

В центры социального обслуживания москвичи смогут обратиться 30 декабря, в январе – с 3 по 6, а также 8 числа. Центры социального обеспечения не будут работать 31 декабря, 1, 2 и 7 января.

Поликлиники 30 декабря и 1-8 января взрослых пациентов будут принимать с 09:00 до 16:00, по такому же расписанию будет оказываться помощь на дому. 31 декабря работа поликлиник будет осуществляться с 09:00 до 18:00. В детских поликлиниках будет работать служба вызова врача. Травмпункты будут открыты с 08:00 до 22:00. Дежурные аптеки в праздники будут работать круглые сутки.

Получить разрешение Московской административной дорожной инспекции на возврат задержанного автомобиля можно будет весь день 1 и 7 января в отделениях на Южнопортовой улице и в проезде Энтузиастов.

Ранее 27 декабря сообщалось, что центры "Мои документы" сделают более комфортными для посетителей: в некоторых из них сейчас идет капремонт. Недавно на ВДНХ открылся Дворец госуслуг. В планах столичных властей – открытие флагманских офисов в каждом округе Москвы.