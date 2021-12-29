За год работы сервиса по поиску домашних животных удалось вернуть 168 питомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

За год работы сервиса для поиска пропавших животных на портале mos.ru москвичи разместили порядка 1,4 тысячи объявлений, сообщает портал мэра и правительства столицы. Вернуть хозяевам или пристроить в новую семью удалось 168 кошек и собак.

Сервис представляет собой онлайн-доску объявлений, где можно обмениваться информацией о потерянных или найденных животных. Искать их можно по базе опубликованных сообщений, а можно создавать новые объявления.

В пресс-службе департамента информационных технологий города напомнили, что сервисом могут воспользоваться не только владельцы животных, но и просто неравнодушные люди, которые хотят помочь в поисках.

"Например, если на улице встретилось животное, которое кажется домашним, его можно сфотографировать и загрузить фото с описанием питомца в сервис. Чтобы просматривать объявления, регистрироваться на портале не нужно. Учетная запись понадобится для публикации сообщения или просмотра контактов авторов объявлений", – подчеркнули в ведомстве.

На сегодняшний день в сервисе висят 82 активных объявления: 37 – о находке, 45 – о пропаже животных. В них указаны особые приметы питомцев, дата и время, когда они потерялись, место, где потеряли или обнаружили животного, а также описывается, при каких обстоятельствах он пропал.

Чаще всего москвичи сообщали о потерявшихся мейн-кунах, шотландских вислоухих, сфинксах, бенгальских, сибирских и других породах кошек. Среди собак чаще пропадают бигли, корги, джек-рассел-терьеры, шиба-ину, шпицы, лабрадоры, сибирские хаски и чихуа-хуа.

На сегодняшний день домой удалось вернуть 88 кошек и 80 собак. Специалисты государственной ветеринарной службы круглосуточно модерируют размещенные объявления. В заявках не должно быть нецензурной лексики, информации, не соответствующей тематике сервиса, и фотографий, которые акцентируют внимание на конкретных людях, содержат персональные данные или не имеют прямого отношения к питомцу. Такие объявления удаляют.

Сервис поиска пропавших животных размещен в разделе "Животные и окружающий мир" каталога услуг. В нем надо выбрать цель обращения – "Животное пропало" или "Животное найдено", а затем нажать кнопку "Найти".

Специалисты столичного комитета ветеринарии ранее объяснили, в каких случаях следует показать домашнее животное неврологу. В частности, следует обратить внимание на нарушение координации движений и на судороги у питомца.