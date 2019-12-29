Посещаемость приложения "Метро Москвы" выросла с запуском МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посещаемость приложения "Метро Москвы" выросла более чем на 12% с запуском МЦД, сообщает информационный центр департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Одной из самых востребованных функций в обновленной версии сервиса стало построение маршрутов на совмещенной схеме метро с МЦД. За последние полтора месяца пользователи построили около 6 миллионов маршрутов.

В приложении можно посмотреть график прибытия поездов на МЦД, построить маршрут с МЦД и увидеть, где нужно валидировать свою транспортную карту.

Ранее в приложении "Метро Москвы" выложили видеомаршруты переходов с МЦД в метро. Сервис постоянно дорабатывается с учетом пожеланий пассажиров.

МЦД открыли 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках почти 50 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки снизилась.