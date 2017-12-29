Дни открытых дверей для будущих молодоженов проведут в Московском зоопарке

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Московском зоопарк покажет будущим молодоженам площадки, где они смогут провести церемонию выездной регистрации брака. Дни открытых дверей будут проводиться в период с января по март 2018 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснили в пресс-службе зоопарка, эта акция предоставит "каждому желающему возможность осмотреть все свадебные площадки, доступные для проведения праздника в зимний и летний период, и выбрать самую подходящую для реализации своих свадебных планов". "Попасть на верхний этаж "Дома Клюева", а также пройти по разработанным специально для молодоженов маршрутам можно только в сопровождении сотрудника зоопарка", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, все, кто придет на дни открытых дверей, получат консультацию специалистов одного из ведущих свадебных агентств города. Они поделятся советами о том, как лучше организовать свадебное торжество.
Первая выездная регистрация брака на территории Московского зоопарка состоялась 30 сентября. Церемония проходила в "Жилом доме Клюева". Особняк открылся после реконструкции в августе, и теперь в его стенах будут проводить выставки, читать лекции, устраивать концерты и скреплять узами брака.
Зоопарк предлагает молодоженам специальные программы, включая катание на пони и посещение оранжереи с экзотическими растениями.
Как отметили в столичном зоосаде, попасть на дни открытых дверей можно, записавшись по телефонам: 8 (495) 545-01-91 и 8 (926) 601-29-85. Уточняется, что показы будут проводиться по субботам с 11:00 до 14:00.
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