30 сентября 2017, 20:39Общество
В Зоопарке сыграли первую человеческую свадьбу
Фото: ТАСС/Leonid Shcheglov
Первая выездная регистрация брака на территории Московского зоопарка состоялась в субботу, 30 сентября.
Церемония проходила в "Жилом доме Клюева". Особняк открылся после реконструкции в августе этого года. Теперь в его стенах будут проводить выставки, читать лекции, устраивать концерты и скреплять узами брака.
Как проходила необычная церемония, смотрите на портале "Москва онлайн".
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