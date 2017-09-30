В Зоопарке сыграли первую человеческую свадьбу

Фото: ТАСС/Leonid Shcheglov

Первая выездная регистрация брака на территории Московского зоопарка состоялась в субботу, 30 сентября.

Церемония проходила в "Жилом доме Клюева". Особняк открылся после реконструкции в августе этого года. Теперь в его стенах будут проводить выставки, читать лекции, устраивать концерты и скреплять узами брака.

Как проходила необычная церемония, смотрите на портале "Москва онлайн".