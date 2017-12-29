Интерактивная карта на портале "Библиогород" покажет данные о библиотеках Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Актуальная информация о 441 московской библиотеке теперь доступна на портале "Библиогород". На новой интерактивной карте можно найти необходимую читальню в любом районе и узнать о ней подробнее.

Библиотеку можно подобрать и по определенным параметрам, например, по наличию компьютера или доступа к электронным ресурсам. Существуют библиотеки с возможностью оставить ребенка с няней на время работы в читальном зале, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В разделе "Афиша" публикуются сведения о событиях и мероприятиях, запланированных в читальнях. С портала можно перейти на страницу проекта "Списанные книги", где есть книги, доступные бесплатно. Обновили интерфейс сайта bibliogorod.ru, сделав его понятнее и удобнее.

В начале декабря стало известно, что к бесплатному Wi-Fi подключат почти 50 библиотек Москвы. До конца 2017 года интернет заработает в 11 читальнях, еще около 39 оборудуют к апрелю 2018-го.