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Почти 50 столичных библиотек подключат к бесплатному Wi-Fi. Интернет заработает до конца этого года в 11 читальнях. Еще около 39 – оборудуют к апрелю 2018-го года, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Воспользоваться бесплатным интернетом смогут несколько десятков человек в радиусе 50 метров от точки доступа. В зависимости от загруженности каждый хот-спот сможет обеспечить скорость беспроводного доступа в интернет от одного мегабайта в секунду и выше. Ее достаточно, чтобы скачать книгу или посмотреть видеоролик", – рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Там также уточнили, что студентам и учащимся старших классов будет удобно писать курсовые и дипломные работы, используя библиотечный фонд. Это также пригодится и тем, кто работает на фрилансе. библиотеки в их случае могут стать современными коворкинг-площадками, где можно спокойно работать.

Ранее сообщалось, что около 80 тысяч изданий бесплатно раздадут библиотеки департамента культуры Москвы в декабре через портал списанные-книги.рф. Ветхие, дефектные или невостребованные экземпляры читатели смогут забрать домой. В их числе – художественные произведения, а также публицистика и научно-популярные издания.

Участниками акции станут примерно 200 столичных библиотек, включая Центральную библиотеку имени Некрасова, библиотеку-читальню имени Тургенева и Центральную городскую молодежную библиотеку имени Светлова.

В конце ноября также стало известно, что в 70 музеях Москвы будут бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi. Кроме того, свободный доступ к нему появится в 150-ти культурных центрах и 12-ти парках столицы.

Часть оборудования подключат до конца года: в декабре установят 400 точек доступа. В полную силу процесс должны запустить до конца 2018 года.

Бесплатная сеть, в частности, появится в Манеже, Московском музее современного искусства, Музее космонавтики и Культурном центре ЗИЛ.