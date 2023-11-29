В Москве проводят работы по очистке крыш жилых домов

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В Москве проводят работы по очистке от снега и наледи крыш жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этих работах задействованы более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков.

Места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Бирюков призвал жителей столицы быть внимательнее и не заходить за ограждения.

"Ведем непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и продолжаем очистку от снега дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", – добавил он.

Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что снегопад, накрывший Москву 27 ноября, стал самым сильным в этом месяце за последние 11 лет. Там отметили, что высота снежного покрова составила 21 сантиметр, что стало рекордом с начала нынешнего холодного сезона. Затем последовала оттепель – температура воздуха повысилась почти до 3 градусов, из-за этого снег уменьшился на два сантиметра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вечером 29 ноября в Москве ожидается сильный снегопад, который продлится до вечера 30 ноября, из-за чего в столице образуется снежный покров в размере 25–30 сантиметров.



"Атмосфера": небольшой снегопад ожидается в Москве 29 ноября