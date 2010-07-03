Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве покинул пост

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Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов уходит со своего поста. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

"Юрий Титов перешел на другую работу. Управление возглавил Владимир Васенин", – рассказали в управлении.

Полковник внутренней службы Юрий Титов был назначен на должность начальника Управления информации и общественных связей столичного главка в декабре 2017 года. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году в должности командира взвода отдельной роты милиции Управления вневедомственной охраны при УВД Ставропольского края.

Его преемник Владимир Васенин ранее занимал пост начальника отделения пропаганды ГИБДД по Пермскому краю.

