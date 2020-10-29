Росреестр зарегистрировал право города на первую квартиру в доме на шоссе Фрезер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Право столицы на первую квартиру в доме на шоссе Фрезер, построенном по программе реновации, зарегистрировали в Росреестре. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано право города на первую квартиру в доме по программе реновации, расположенном в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа по адресу шоссе Фрезер, дом 7, корпус 2", – объявили в ведомстве.

Руководитель учреждения Игорь Майданов подчеркнул, что октябре на кадастровый учет поставили уже четыре дома по программе реновации – в СВАО, ЮВАО и два в ЗелАО. Переселиться в новые дома смогут около 120 семей.

Ранее стало известно, что в Москве утвердили проекты планировок территории нескольких микрорайонов в Хорошёво-Мнёвниках. Согласно документам, в районе появятся 17 новых социальных объектов.

