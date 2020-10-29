Два дома по программе реновации планируют ввести в Головинском районе в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два жилых корпуса на 161 квартиру по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в Головинском районе в начале 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

"Мосгосстройнадзор проверит ход строительства жилых домов по программе реновации в Головинском районе на улице Флотская, владение 68, корпуса 1 и 2. Новостройки планируются к вводу в эксплуатацию в начале следующего года", – рассказали в пресс-службе.

Односекционные дома возводятся по индивидуальному проекту. В комитете отметили, что в настоящее время на объектах проводятся отделочные работы, прокладываются внутренние инженерные коммуникации. Также специалисты благоустраивают прилегающую к домам территорию.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации построят в Дмитровском районе. Дом возведут по адресу Клязьминская улица, владение 28а. В нем оборудуют 140 квартир с отделкой комфорткласса. Несколько квартир сделают с увеличенными коридорами и дверными проемами для маломобильных людей.

На первом этаже дома разместятся помещения общественного назначения. Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых. Жильцы дома смогут оставить свой автомобиль как на подземной парковке, так и на открытой стоянке.

