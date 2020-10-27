Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жилой дом по программе реновации построят в Дмитровском районе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Дом возведут по адресу Клязьминская улица, владение 28а. В нем оборудуют 140 квартир с отделкой комфорткласса. Несколько квартир сделают с увеличенными коридорами и дверными проемами для маломобильных людей.

На первом этаже дома разместятся помещения общественного назначения. Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых. Жильцы дома смогут оставить свой автомобиль как на подземной парковке, так и на открытой стоянке.

"Основная цель программы реновации заключается в улучшении жилищных условий москвичей: благодаря программе 350 тысяч семей смогут переехать из ветхих пятиэтажек в новое и современное жилье. Кроме того, программа реализуется согласно концепции комплексного развития жилых кварталов и с учетом потребностей жителей", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

