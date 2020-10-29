Строительство жилого дома по программе реновации завершено в районе Ивановское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Завершено строительство жилого дома по программе реновации в районе Ивановское. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

Двухсекционный дом находится по адресу Зеленый проспект, дом 93А. В доме оборудовали 231 квартиру общей площадью 13 128 квадратных метров. В квартирах и местах общего пользования выполнена улучшенная отделка.

Первые этажи каждой секции отдали под нежилые помещения. Там оборудовали зоны для дежурного и хранения уборочного инвентаря, а также выделили место для размещения почтовых ящиков. Дом оснастили системой охраны входов и видеонаблюдением.

Дворовую территорию озеленили и благоустроили, а также возвели на ней спортивные и детские площадки. Для передвижения маломобильных людей на территории жилого дома создана безбарьерная среда.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов подчеркнул, что всего в ВАО утверждено 79 стартовых площадок мощностью 1,6 миллиона квадратных метров. В районе Ивановское новые квартиры получат жители 21 дома.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о старте практической реализации программы реновации в Капотне. Данное решение принято по итогам заседания президиума городского правительства. В соответствии с ним будет снесено нежилое здание по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21.

