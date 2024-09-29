Модернизацию 40 очистных сооружений планируется провести в Подмосковье до конца 2027 года

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В Подмосковье планируется модернизировать 40 очистных сооружений до конца 2027 года, передает пресс-служба ГКУ Московской области "Московская областная аварийно-восстановительная служба".

Таким образом, они смогут обслуживать более 1,5 миллиона человек. На сегодняшний день в регионе насчитывается 630 ОС, среди которых 60 крупных объектов, отвечающих за водоочистку в городах.

К настоящему моменту работы начались по 20 проектам общей производительностью 258,4 тысячи кубических метров в сутки и охватом 750 тысяч человек.

"Эти объекты находятся в Наро-Фоминске, Дубне, Одинцове, Кашире, Коломне, Ленинском округе, Можайске, Сергиевом Посаде, Серпухове, и завершение их модернизации планируется в следующем году", – уточнили в ведомстве.

Уже в следующем году стартуют работы по модернизации 11 объектов с производительностью 88 тысяч кубических метров в сутки, которые будут обслуживать 178 тысяч жителей. В 2026–2027 годах реализуют еще 9 проектов мощностью 272 тысячи кубических метров в сутки.

В середине августа специалисты реконструировали очистные сооружения "Яковлево" и построили новую канализационно-насосную станцию в ТиНАО. Так, производительность станции составила пять тысяч кубометров в сутки. При ее возведении использовались современные технологии, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.

Помимо этого, специалисты смонтировали высокомощные газоочистные установки для исключения неприятных запахов и установили энергоэффективное насосное оборудование для снижения затрат на электроэнергию.