09:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Коммунарке построят очистные сооружения поверхностного стока, проект строительства объекта уже согласовала Москомэкспертиза, рассказала глава ведомства Анна Яковлева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Запроектировано здание, состоящее из трехэтажной административной и одноэтажной производственной частей", – заявила она.
Отмечается, что проект также предусматривает строительство насосной станции дождевой канализации с отделением для мусорозадерживающих корзин, аккумулирующей емкости с насосами подачи воды на фильтры очистки, приемного канала и горизонтальных песколовок.
"Объект будет оснащен насосным оборудованием для откачки осадка, фильтровальной станцией с трехступенчатой системой очистки, системой ультрафиолетового обеззараживания и отдельным резервуаром для чистой воды", – говорится в сообщении.
По словам Яковлевой, при проектировании стока были соблюдены все нормы, предъявляемые к рыбохозяйственным водоемам. Кроме того, прилегающую к сооружениям территорию благоустроят.
"На объекте также появятся проезды, тротуары и открытая плоскостная стоянка. Прилегающую территорию озеленят, установят малые архитектурные формы", – указано в материале.
Ранее сообщалось, что в столице в рамках программы реновации отремонтируют и проложат более 5 тысяч километров инженерных сетей. Работы выполнят в рамках 89 комплексных схем инженерного обеспечения, при этом 87 из них уже были утверждены.
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