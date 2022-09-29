Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Коммунарке построят очистные сооружения поверхностного стока, проект строительства объекта уже согласовала Москомэкспертиза, рассказала глава ведомства Анна Яковлева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Запроектировано здание, состоящее из трехэтажной административной и одноэтажной производственной частей", – заявила она.

Отмечается, что проект также предусматривает строительство насосной станции дождевой канализации с отделением для мусорозадерживающих корзин, аккумулирующей емкости с насосами подачи воды на фильтры очистки, приемного канала и горизонтальных песколовок.

"Объект будет оснащен насосным оборудованием для откачки осадка, фильтровальной станцией с трехступенчатой системой очистки, системой ультрафиолетового обеззараживания и отдельным резервуаром для чистой воды", – говорится в сообщении.

По словам Яковлевой, при проектировании стока были соблюдены все нормы, предъявляемые к рыбохозяйственным водоемам. Кроме того, прилегающую к сооружениям территорию благоустроят.

"На объекте также появятся проезды, тротуары и открытая плоскостная стоянка. Прилегающую территорию озеленят, установят малые архитектурные формы", – указано в материале.

Ранее сообщалось, что в столице в рамках программы реновации отремонтируют и проложат более 5 тысяч километров инженерных сетей. Работы выполнят в рамках 89 комплексных схем инженерного обеспечения, при этом 87 из них уже были утверждены.

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