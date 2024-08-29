Майя Булаева: планируется расширить проект "Неизвестная Москва" на всю столицу

Фото: Эдуард Сапрыгин

Директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева рассказала, что проект "Неизвестная Москва" будет расширяться. Идейные вдохновители проекта – ученики ее школы, а также учащиеся других учебных заведений столицы.

"У нас большие планы по дальнейшему развитию. В первую очередь, хотим донести до жителей столицы, что Москва не заканчивается Бульварным или Садовым кольцом. Есть интересные спальные районы, где тоже есть что посмотреть. Со временем мы с ребятами хотим расширить наш проект на всю Москву, охватить все округа. Пока мы работаем на востоке и юго-востоке города. После разработки маршрутов ребята записывают аудиогид с исторической справкой о районе – ее можно скачать по QR-коду", – рассказала Булаева.

К этому времени прогулочные маршруты "Неизвестной Москвы" разработаны в районах Некрасовка, Выхино-Жулебино, Вешняки и Косино-Ухтомском. Все маршруты разработали школьники – ребята из старших классов учебных заведений, расположенных в этих районах.

"Наши двери открыты для каждого, в первую очередь для школьников, но мы будем рады участию всех активных и неравнодушных москвичей. В каждом районе планируем создать штаб, который займется аудиогидом, разработкой новых и расширением уже существующих маршрутов. Думаем над проведением мероприятий, различных активностей под эгидой "Неизвестной Москвы", – пояснила Булаева.

Ранее директор "Школы в Некрасовке" рассказала, что благодаря активности участников проекта в Некрасовке удалось добиться благоустройства дороги, соединяющей старую и новую части района.

Недавно Булаева приняла участие в мероприятии "ЭКОсуббота", где сдала вторсырье на экологичную переработку. По ее мнению, такие мероприятия надо устраивать на постоянной основе абсолютно во всех районах Москвы.