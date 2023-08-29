Москва в июле возглавила рейтинг доступности кадров для инновационной экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва стала одним из лидеров среди российских регионов по доступности кадров для инновационной экономики в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг, составленный Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР).

Отмечается, что в рамках рейтинга города разделены на пять групп по численности экономически активного населения. Москва возглавила рейтинг самых крупных по этому показателю регионов страны. Далее идут Санкт-Петербург и Свердловская область.

В других группах первые места достались Новосибирской и Тюменской областям, Ямало-Ненецкому автономному округу, а также Магаданской области.

В АИРР отметили, что летом традиционно наблюдается приток кадров на российском рынке труда. Это связано с завершением обучения студентов в вузах, поиском преподавателей перед началом нового учебного года, а также сезонными работами.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в Москве сократился до 0,33%. На сегодняшний день в столице зарегистрированы 23,9 тысячи безработных. Это самый низкий показатель для российской столицы за последнее десятилетие.



Москва стала лидером по рынку труда среди российских городов