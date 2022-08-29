Финал "Classic Touring Cup. Гран-при Москвы" пройдет 3 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Финал главных соревнований страны по шоссейно-кольцевым гонкам на исторических автомобилях "Classic Touring Cup. Гран-при Москвы" пройдет 3 сентября на автодроме Moscow Raceway.

Classic Touring Cup – международная многоэтапная серия, состоящая из пяти этапов в формате Гран-при, который проходит на лучших автодромах страны, а участвуют в нем только исторические автомобили.



Гран-при Москвы – праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе – восемь очных массовых гонок в четырех зрелищных классах ("Жигули", спортпрототип, иномарки, "Волга"), а также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт и гоночное такси, экскурсия по треку на двухэтажном автобусе, прогулка по стартовой прямой во время предстартовой процедуры, вкусная еда и многое другое.



Начало – в 10:00 3 сентября. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный. Детали доступны по ссылке.

Ранее в столице прошел фестиваль инженерно-технического творчества "Мосавтофест-2022". Гостей ждали заезды моделей на электродвигателях и водородном топливном элементе, мастер-классы, выставка новейших образцов автотехники, а отдельные мероприятия были предусмотрены для профессиональных конструкторов и инженеров.