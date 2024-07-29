Мария Киселева: проблема озеленения бывшего Тушинского аэродрома будет решена

Фото: Виталий Шабуров

Проблема озеленения бывшего Тушинского аэродрома будет решена, следует из ответа префектуры Северо-Западного округа Москвы члену комиссии Мосгордумы по экологической политике Марии Киселевой. Об этом депутат сообщила Агентству "Москва".

"Как оказалось, данная территория не была передана заказчиком на баланс организаций, подведомственных СЗАО, и потому не могла быть задействована в городских программах по озеленению", – сказала Киселева.

Она отметила, что с проблемой к ней обратились жители района Покровское-Стрешнево. По их мнению, недостаточное озеленение в микрорайоне – не только эстетическая, но и функциональная проблема. Микрорайон расположен на обширной территории с разветвленной сетью внутренних дорог, а зеленые насаждения могли бы зонировать территорию и отделить пешеходные зоны от проезжей части.

Ранее по результатам встречи с москвичами Киселева составила обращение в префектуру СЗАО и инициировала в социальных сетях опрос о том, каким жители видят озеленение своего района. Опрос поможет уточнить пожелания, что в дальнейшем облегчит работу специалистов по озеленению.

По словам Киселевой, в ответном письме префектура проинформировала, что ГБУ "Жилищник района Покровское-Стрешнево" готово взять на баланс данную территорию, и что работа над проектом дополнительного озеленения бульвара начата. Ожидается, что уже осенью деревья будут высажены. Кроме того, на участке в 12 гектаров активно благоустраивается водоохранная парковая зона вдоль набережной Москвы-реки.

Киселева подчеркнула, что озеленение всех придомовых территорий Москвы, на чьем балансе они бы ни находились, – это комплексная задача, которая должна решаться только в интересах жителей.

Ранее москвичей пригласили принять участие в конкурсе "Городское садоводство". По словам главы жюри состязания Светланы Акуловой, "Городское садоводство" подаст хороший пример не только жителям Москвы, но и всей России. Также она уточнила, что победители получат полезные призы: наборы семян, инструменты для садоводства и сертификаты на посещение "Городской фермы" на ВДНХ.

