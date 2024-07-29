Началась регистрация на сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрация на новый сезон проекта "Открой#Моспром", в рамках которого с 15 по 31 июля проходят экскурсии по столичным предприятиям, началась. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, в рамках экскурсий по столичным предприятиям посетители смогут рассмотреть процесс создания различной продукции и узнать подробности про историю самой компании. Так, в новом сезоне к проекту присоединятся два производителя, которые разрабатывают решения для транспорта и автомобильных дорог.

"Мы ежегодно отмечаем стабильный рост аудитории, компаний-участников и форматов. В новом сезоне проведем около 150 экскурсий и 65 мастер-классов почти на 20 заводах", – уточнил Гарбузов.

В новом сезоне участники "Открой#Моспром" смогут впервые посетить завод "АИР Магистраль", разрабатывающий решения для нужд дорожного и аэродромного строительства. За 15 лет работы компания создала около 100 продуктов.

Также к проекту присоединилось предприятие "Промышленная компания "Вторалюминпродукт". Те, кто попадет на экскурсию по этому заводу, смогут увидеть, как перерабатывают металлолом, электронику и другое вторичное сырье. В прошлый раз отвечал на вопросы граждан и продемонстрировал самые интересные процессы на производстве гендиректор компании Илья Качапин.

Проект "Открой#Моспром" открылся в 2019 году. Сегодня он объединяет свыше 10 форматов: экскурсии на предприятиях, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры и многое другое.

В середине июня Сергей Собянин заявил, что к проекту в этом году присоединилось уже около миллиона граждан. Также, по его словам, в рамках "Открой#Моспром" проведено больше 450 экскурсий на предприятиях пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей.

Мэр отметил, что сейчас участниками проекта являются свыше 130 столичных промышленных предприятий. С момента его запуска 5,5 года назад к нему присоединились 16 миллионов человек.

