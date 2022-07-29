В Академическом районе провели реконструкцию газопровода

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Участок газопровода протяженностью 1,5 километра, обеспечивающего газом многоквартирные дома, реконструировали в Академическом районе на юго-западе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Реконструированные коммуникации проходят по улицам Новочеремушкинской, Шверника и Винокурова.

"На участке заменили сеть стальных газопроводов низкого давления на современные трубы из полиэтилена диаметром 225 миллиметров и 110 миллиметров. Специалисты АО "Мосгаз" работали в условиях плотной застройки – в районе проходит много инженерных коммуникаций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом реконструкции был составлен детальный проект. Многие предусмотренные им работы выполнялись вручную с использованием современных материалов и технологий. При этом все этапы реализации проекта выполнялись без отключения потребителей от сети. Срок службы новых коммуникаций составит не менее 50 лет.

"Обновленные газовые сети врезаны в действующую систему газоснабжения города. <...> Работы вели под контролем управления капитального строительства, технадзора и центральной диспетчерской", – указано в материале.

На месте котлованов до конца лета проведут работы по благоустройству, восстановят газоны и асфальтовое покрытие.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов анонсировал реорганизацию трех участков бывшей промзоны Прожектор недалеко от Измайловского парка. Инвестиции в проект будут достигать 63 миллиардов рублей.