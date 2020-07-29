Бассейн для училища олимпийского резерва в планируется построить в Бибиреве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На северо-востоке столицы построят бассейн для училища олимпийского резерва № 4 имени Гомельского построят бассейн, завершить работы планируется до конца октября следующего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета государственного строительного надзора столицы.

"Объект возведут на улице Лескова, владении 25а (СВАО, Бибирево), на территории действующего училища. Здание построят за счет городского бюджета", – говорится в сообщении.

Как уточняется, трехэтажное здание бассейна общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров будет рассчитано на 100 посещений в смену. В здании планируется оборудовать бассейн с раздевальными, душевыми и санузлами, сауну, тренажерный и игровой залы, массажный кабинет, комнату отдыха, тренерские, судейскую, кабинеты врача и дежурной медсестры, административные помещения.

Ранее сообщалось, что ФОК с бассейном появится на месте долгостроя в Бибиреве. В декабре 2019 года был заключен контракт на проектирование комплекса площадью около 4 тысяч квадратных метров с бассейном и ванной для обучения плаванию детей.