Директор дворца творчества "Восточный" Гурченкова приняла участие в молодежном фестивале

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В субботу, 29 июня, в районе Соколиная Гора прошел масштабный профориентационный фестиваль "Шаг в будущее", приуроченный к Дню молодежи. В нем приняла участие директор Дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анна Гурченкова, сообщает Агентство "Москва".

На площадке в Семеновском сквере собрались представители ведущих учебных заведений Москвы и Восточного округа, чтобы познакомить выпускников школ с самыми востребованными на сегодняшний день профессиями и рассказать об особенностях поступления в вузы и колледжи столицы. Среди них – Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский технологический университет МИРЭА, Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий, Московский государственный образовательный комплекс, Медицинский колледж № 6 и другие.



"Мы хотим, чтобы выпускники, их родители знали, что у предприятий города сегодня огромная потребность в квалифицированных кадрах, и учеба в колледже сегодня – это гарантированное трудоустройство на работу с достойной зарплатой и хорошими карьерными возможностями на ведущих предприятиях города. Сейчас идет приемная кампания в колледжи Москвы, и я надеюсь, что фестиваль помог познакомиться с лучшими учебными заведениями и сделать осознанный шаг в успешное будущее", – отметила Гурченкова.

О важности подготовки кадров среднего звена также высказался и заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов.

"РЖД и, в частности, Московская железная дорога – одни из крупнейших работодателей столицы. Мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов с высокой квалификацией. Большинство наших сотрудников – это не разнорабочие, а профессионалы своего дела. Мы всегда нуждаемся в новых кадрах. В их числе – IT-специалисты, эксперты по работе с искусственным интеллектом, а также операторы строительной и ремонтной техники. И тут молодые специалисты, выросшие уже в реалиях "цифрового" мира, конечно, крайне востребованы. Они быстрее, лучше, органичнее воспринимают новые подходы и инструменты в работе. Такие мероприятия по профориентации помогают молодым людям узнать о возможностях, которые предоставляет им город, и сделать осознанный выбор профессии", – заявил он.

Среди колледжей, чьи стенды были представлены на "полезном фестивале", присутствовали учебные заведения разной направленности, но объединяло их одно – актуальность профессий для будущего. Об этом же говорили и собравшиеся на площадке "Моя карьера" представители молодежных объединений. Звучали разные пожелания и предложения, которые обобщила член общественной палаты города Москвы Сабина Цветкова.

"Москва – один из самых современных и высокотехнологичных мегаполисов мира. Темпы развития, в хорошем смысле, сумасшедшие. Цифра, технологичность, эргономичность... Сегодня эти понятия актуальны для любой отрасли экономики Москвы. Поэтому сегодня задача колледжей, конечно, смотреть, даже не в завтра, а в "послезавтра", но при этом находиться в постоянном прямом диалоге с предприятиями. Именно на основе их запросов, касающихся кадров будущего, должна строиться образовательная политика наших учебных заведений", – цитирует ее агентство.

Несмотря на острую потребность в высококвалифицированных технических кадрах, IT-специалистах, важность профессионалов в гуманитарной сфере не снижается, о чем рассказала выпускникам на площадке по социальным профессиям Людмила Митрюк, представитель департамента социальной защиты населения.

"В сфере столичной социальной защиты работает более 40 тысяч специалистов, это люди с добрым сердцем и широким кругом знаний и профессиональных навыков. Наши учреждения нуждаются в специалистах со средним профессиональным образованием – это социальные работники, сиделки, медсестры и другие представители помогающих специальностей. Таких специалистов готовит наш Колледж добрых дел и другие учебные заведения столицы. Но, конечно, главное, чтобы у человека была внутренняя потребность помогать. Это наша основная, базовая компетенция", – рассказала она.



Поднимались на рабочих площадках и вопросы сезонной занятости молодежи. Лето – традиционная пора, когда молодые люди имеют возможность пройти практику, испытать в деле свои навыки. Хорошие возможности для этого есть в студенческих отрядах.

"Наши студотряды помогают ребятам получить свой первый трудовой опыт, и мы, конечно, являемся для наших ребят гарантом, того, что их труд будет востребован, отмечен, оплачен и не будет никаких "серых схем". Но мы прекрасно понимаем, что охватываем далеко не всю молодежь и не все сферы. Важно, чтобы молодые люди, работающие на сезонной основе, имели гарантированный и законный заработок, чтобы не было злоупотреблений трудовым законодательством. Поэтому создание единого реестра проверенных работодателей сегодня актуально. Это помогло бы молодым людям, родителям подростков, всем, кто подрабатывает не на постоянной основе, быть застрахованными от нежелательных инцидентов и нечистоплотных работодателей", – рассказала Юлия Дрожжина, депутат Госдумы, председатель правления московского регионального отделения "Российских Студенческих Отрядов".



На фестивале можно было не только получить консультацию, увидеть презентации колледжей или обсудить волнующие молодых людей вопросы в сфере трудоустройства. На дворе все-таки лето, поэтому на площадке для гостей была развлекательная программа: дискотека под самые жаркие хиты, концерт от ведущих творческих коллективов округа, а также историческая зона, где можно было примерить средневековые доспехи и узнать, чем занималась молодежь прошлого. А для самых маленьких гостей работала специальная детская зона с аквагримом, мастер-классами и веселыми аниматорами.

Ранее сообщалось, что в этом учебном году свыше 70 тысяч студентов столичных колледжей прошли практику на крупнейших предприятиях города в сферах промышленности, торговли, финансов, образования, информационных технологий, услуг и гостеприимства. Молодые профессионалы проходили практику на таких предприятиях, как АО "Объединенная энергетическая компания", "Геофизика-Космос" госкорпорации "Роскосмос", "Гришко" (выпускает одежду, обувь и аксессуары для танцев).

