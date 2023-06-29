Жилой комплекс с клинкерными фасадами появится в районе Соколиная Гора в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты построят жилой комплекс в столичном районе Соколиная Гора, фасады которого оформят плиткой под клинкерный кирпич и панелями из фибробетона. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

ЖК предполагает создание детского сада на 25 мест и подземную автостоянку. Объект появится по адресу 1-й Кирпичный переулок, земельный участок 17А. Здание рассчитано на 714 квартир. Площадь дома составит порядка 50 тысяч "квадратов".

"Каждая секция спроектирована с уникальными фасадными решениями, при этом все они выдержаны в общей стилистике жилого комплекса. Для отделки будет использоваться плитка под кирпич разных оттенков. Корзины под кондиционеры изготовят из перфорированного металлического листа", – поделился главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Проект был разработан компанией "Моспроект 7". Согласно планировке, четыре секции разной этажности будут выполнены в форме буквы "П", которые образуют закрытый внутренний двор. На подземном уровне объекта появится паркинг.

Ранее стало известно, что на улице Николая Химушина в столичном районе Метрогородок возведут жилой комплекс с волнистыми фасадами. По словам Кузнецова, подобные архитектурные решения будут создаваться за счет треугольных эркеров и лоджий. Площадь ЖК составит почти 62 тысячи квадратных метров.

В столичном Депстрое отметили, что темпы строительства в Москве снижаться не будут