Благоустройство территории строящегося Ледового дворца началось в Ясеневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент строительства города Москвы

В столичном районе Ясенево на юго-западе города стартовали работы по благоустройству территории строящегося Ледового дворца. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о пространстве между улицами Тарусской и Ясногорской. До этого местные жители использовали маршрут для передвижения между частями района.

"В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты и организуем сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями, с выходами к станции метро "Ясенево", Ледовому дворцу и жилым домам", – сообщил заммэра.

Помимо этого, в пределах территории обновят дорожки для пешеходов, установят освещение. В сквере установят сцену для проведения мероприятий, городские качели и пространство для игры в шахматы.

Обновление территории позволит сделать ее современным общественным пространством, заключил Бирюков.

Ранее стало известно, что на Симоновской набережной появится сад с интерактивной зоной для изучения природы. В саду, помимо прочего, установят жукарий, в коллекцию которого войдет большое количество насекомых, в том числе и редких. Общая площадь территории, отведенной под благоустройство, составит около 6 000 квадратных метров.



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