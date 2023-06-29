Строительство перехода через пути МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда завершат осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство подземного пешеходного перехода под путями МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда завершат в сентябре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, сейчас ведутся работы по установке лифтов. Кроме того, началась внутренняя отделка подземного перехода с помещениями для эксплуатирующих служб.

Он подчеркнул, что объект готов почти на 80%. Загрутдинов также обратил внимание на то, что строительство перехода никак не повлияло на движение поездов.

Протяженность перехода составляет 61 метр. Там появится два лестничных схода и два лифта грузоподъемностью в тонну для маломобильных жителей. В переходе обустроят технические помещения эксплуатирующих организаций.

Когда объект сдадут в эксплуатацию, между Волоколамским шоссе и 1-м Тушинским проездом создадут удобную пешеходную связь, а также безопасный маршрут через пути МЦД-2.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что осенью в Москве планируются к открытию два новых диаметра МЦД-3 и МЦД-4. Город станет ближе и доступнее для миллионов москвичей и жителей Подмосковья.

По словам мэра, МЦД-3 улучшит транспортную доступность для более 20 районов Москвы и Московской области.

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